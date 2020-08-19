Отмечается, что около двух часов ночи в полицию позвонил мужчина и заявил, что с помощью гранат и динамита хочет взорвать мост в селе Лозоватка Криворожского района. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы и кинологи.
При осмотре моста и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было. Позже полицейские установили личность мужчины, который оставил ложное сообщение о минировании.
Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания. Во время общения с правоохранителями он вел себя агрессивно, угрожал окружающим, а при задержании пытался скрыться.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).