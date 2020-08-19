Сотрудники Национальной полиции в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины задержали 33-летнего мужчину, который ночью в состоянии алкогольного опьянения заявил о минировании моста. Об этом 19 августа сообщает областная полиция

В Киеве задержали «минера» посольств США и Турции из Армении © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

При осмотре моста и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было. Позже полицейские установили личность мужчины, который оставил ложное сообщение о минировании.

Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания. Во время общения с правоохранителями он вел себя агрессивно, угрожал окружающим, а при задержании пытался скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).