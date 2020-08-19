Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 августа провели очередной телефонный разговор, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера

Меркель в беседе с Путиным рассказала, что должен немедленно сделать Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Ангела Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону. Лидер Германии подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

По сообщению пресс-секретаря Лукашенко, глава Белоруссии передал через российского президента просьбу к Меркель не вмешиваться во внутренние дела республики.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты в стране, продолжающиеся с 9 августа, финансируются западными странами.

Поводом к выступлениям оппозиции в Белоруссии стали итоги президентских выборов, на которых действующий глава государства набрал более 80%. Его главная соперница — Светлана Тихановская — набрала 10%.