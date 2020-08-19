Служба внешней разведки (СВР) Украины считает, что слухи о причастности украинских спецслужб к событиям с задержанными в Белоруссии россиянами запустили якобы в РФ. Об этом 19 августа говорится в заявлении СВР

Разведка отмечает, что специальная информационная операция по «вагнеровцам» в Белоруссии имеет якобы российское происхождение.

«Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов. Обвинения в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета. Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов», – говорится в заявлении.

Ермак назвал дезинформацией данные о причастности Украины к провокации с «вагнеровцами» в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

Накануне украинская журналистка Янина Соколовская опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.