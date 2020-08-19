«СБУ не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесения вреда Украине», — отметили в сообщении.
Там также добавили, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах, зафиксированных на аудиозаписях.
СБУ призвала украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи.
Двадцать девятого июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.
Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.
Накануне украинская журналистка Янина Соколовская опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.