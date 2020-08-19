Служба безопасности Украины (СБУ) не будет комментировать информацию о своем участии в провокации с приездом в Минск россиян, которых белорусские власти назвали «наемниками из ЧВК». Официальную позицию ведомства опубликовала пресс-служба в Telegram-канале 19 августа

«СБУ не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесения вреда Украине», — отметили в сообщении.

Там также добавили, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах, зафиксированных на аудиозаписях.

СБУ призвала украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи.

Двадцать девятого июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Ермак назвал дезинформацией данные о причастности Украины к провокации с «вагнеровцами» в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

Накануне украинская журналистка Янина Соколовская опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.