Россию тревожат попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 19 августа, в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», — сказал Лавров.

Он также отметил, что «никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство».

«Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина», — отметил глава МИД РФ.

Без вины виноватые. Зачем Россию обвинили во вмешательстве в дела Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.