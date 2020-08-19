Министерство труда и социальной защиты обратилась к трудовым коллективам страны с просьбой не останавливать работу предприятий. Об этом в среду, 19 августа, сообщило агентство БелТА

«Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит — остановить работу предприятий и организаций. За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте — пенсионеры. Их в стране более 2,5 млн. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение», — говорится в обращении Минтруда.

Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.