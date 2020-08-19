«Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит — остановить работу предприятий и организаций. За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте — пенсионеры. Их в стране более 2,5 млн. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение», — говорится в обращении Минтруда.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.