Кандидат от партии «Батькивщина» использует тело Порошенко для предвыборной кампании

Пользователи сети заметили, что депутат Сумского областного совета от партии «Батькивщина» Виктор Лысенко использует для избирательной кампании фотографию со своей головой и телом пятого президента Украины Петра Порошенко

«С большим трудом узнали вас»: фанаты посоветовали Повалий не увлекаться фотошопом © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Лысенко Николай Петрович из города Сумы уже несколько лет носит свою голову на теле Петра Алексеевича», — отметил пользователь Игорь Соловей.

У Порошенко и сумского депутата Лысенко одинаковые костюмы в полоску, белые рубашки и фиолетовые галстуки. Более того, на лацкане пиджака у обоих одинаковые заломы, так же и на рубашке. Единственное отличие — на костюме у Лысенко нет значка с трезубцем, как у Порошенко. Впрочем, его легко убрать с помощью фоторедактора.

Фотография Порошенко является официальной, она используется в том числе для иллюстрации страницы «Выборы президента Украины — 2014» в Wikipedia.

В то же время, если в поиске Google открыть фото Виктора Лысенко, система выдает фотографии Порошенко.