Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг присутствие иностранных военных в республике. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности в среду, 19 августа

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — заявил Лукашенко.

Он также пожаловался на проблему фейков в интернете.

«Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются. Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе», — рассказал президент.

Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.