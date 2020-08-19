На заседании Лукашенко так же заявил об угрозах и давлении в отношении некоторых категорий граждан, в частности семей военных, милиционеров, сотрудников спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ.
«Угрозы и атаки, это тоже нас беспокоит, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что рабочие — «хозяева на этом заводе».
«А с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — добавил Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.