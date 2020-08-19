Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил рабочих, которые не присоединяются к забастовкам, и призвал «не прятать глаза в асфальт». Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности в среду, 19 августа, передает БелТА

На заседании Лукашенко так же заявил об угрозах и давлении в отношении некоторых категорий граждан, в частности семей военных, милиционеров, сотрудников спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ.

«Угрозы и атаки, это тоже нас беспокоит, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт», — сказал президент.

Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«А с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — добавил Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.