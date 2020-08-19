Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что они вместе со словацким коллегой Игорем Матович договорились о возобновлении работы международного аэропорта «Ужгород». Об этом 19 августа сообщает ТСН.ua со ссылкой на Twitter премьер-министра

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