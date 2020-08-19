Сотрудники ужгородского аэропорта бастуют из-за долгов по зарплате
Сотрудники ужгородского аэропорта бастуют из-за долгов по зарплате
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«Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матович. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта «Ужгород», — сообщил Шмыгаль. 

Он добавил, что осталось формально подписать межправительственные соглашения.    