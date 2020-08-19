«Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матович. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта «Ужгород», — сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что осталось формально подписать межправительственные соглашения.
«Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матович. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта «Ужгород», — сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что осталось формально подписать межправительственные соглашения.
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