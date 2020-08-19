В МИД Китая высказались против вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь уверен, что «внешние силы» специально создают в белорусском обществе раскол, цитирует его китайское издание BJD

Официальный представитель МИД рассказал, что в Китае понимают все более усложняющуюся ситуацию в Белоруссии, но считают, что республика справится своими силами.

«Как хороший друг и хороший партнер, мы не хотим, чтобы ситуация в Белоруссии привела к хаосу, расколу и беспорядкам, создаваемыми внешними силами в белорусском обществе. Мы надеемся и верим, что Белоруссия может поддерживать политическую стабильность и социальный мир своими собственными усилиями», — сказал Лицзянь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной, а часть из них требовала признать победу Светланы Тихановской. Она, по данным ЦИК, набрала около 10% голосов, тогда как действующий президент — чуть больше 80%.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

По всей стране также проходят забастовки работников предприятий, однако масштабной остановки производства пока не произошло.