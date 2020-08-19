Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне продолжающихся протестов в республике предпринимаются атаки на членов правительства. Об этом он рассказал во время заседания Совета безопасности в среду, 19 августа, передает БелТА

Во время заседания Совбеза, которое прошло по видеосвязи, Лукашенко заявил об угрозах и давлении в отношении некоторых категорий граждан, в частности, семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ.

«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что во время протеста врачей в понедельник, 17 августа, глава Минздрава Владимир Караник вышел к собравшимся у здания ведомства. Протестующие не давали чиновнику уйти, а один из них попытался схватить министра за рукав пиджака.

Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.