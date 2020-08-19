Во время заседания Совбеза, которое прошло по видеосвязи, Лукашенко заявил об угрозах и давлении в отношении некоторых категорий граждан, в частности, семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ.
«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что во время протеста врачей в понедельник, 17 августа, глава Минздрава Владимир Караник вышел к собравшимся у здания ведомства. Протестующие не давали чиновнику уйти, а один из них попытался схватить министра за рукав пиджака.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.