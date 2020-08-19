Молодой украинский певец, суперфиналист проекта «Голос страны» Сергей Асафатов (ACAФАТОV) едва не погиб на съемках своего дебютного клипа «Море» в аэропорту «Борисполь». Об этом 19 августа он рассказал в комментарии для издания OBOZREVATEL

По сюжету клипа музыканту пришлось прокатиться на спортивном мотоцикле по взлетно-посадочной полосе. Украинская певица Полякова назвала Лукашенко психбольным © Secretsecvice / wikimedia.org

«Мы снимали один из дублей, где я мчусь по взлетной полосе неподалеку от идущего на посадку самолета. В какой-то момент гул двигателей отвлек меня, и я потерял управление. Все происходило как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. В следующий миг я увидел, как ко мне мчатся перепуганные операторы», — рассказал артист.

В результате происшествия молодой музыкант не пострадал.

Асафатов занимается музыкой с раннего детства. Он сам пишет музыку и играет на многих музыкальных инструментах.