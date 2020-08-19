«Любое публичное демонстративное вмешательство России будет извращено и показано как давление. Я уверен, что Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий. А Лукашенко пусть сам разбирается», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что не видит необходимости России как-то помогать и применять силу на белорусской территории.
«Я убежден, что российское руководство полностью доверяет белорусской армии охрану всех границ, а во внутренние дела армию вмешивать не надо», — сказал Бабурин.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее президент Лукашенко заявил, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.