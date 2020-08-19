«Любое публичное демонстративное вмешательство России будет извращено и показано как давление. Я уверен, что Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий. А Лукашенко пусть сам разбирается», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что не видит необходимости России как-то помогать и применять силу на белорусской территории.

«Я убежден, что российское руководство полностью доверяет белорусской армии охрану всех границ, а во внутренние дела армию вмешивать не надо», — сказал Бабурин.

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Ранее президент Лукашенко заявил, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе.

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении
Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.

 