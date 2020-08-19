Любую помощь, любое публичное вмешательство России в белорусские процессы расценят как давление, уверен председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Любое публичное демонстративное вмешательство России будет извращено и показано как давление. Я уверен, что Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий. А Лукашенко пусть сам разбирается», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что не видит необходимости России как-то помогать и применять силу на белорусской территории.

«Я убежден, что российское руководство полностью доверяет белорусской армии охрану всех границ, а во внутренние дела армию вмешивать не надо», — сказал Бабурин.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее президент Лукашенко заявил, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе.

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.