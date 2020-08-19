В последние дни СМИ несколько раз сообщали о митингах у Минского тракторного завода (МТЗ). В среду, 19 августа, вновь появилась информация, что работники МТЗ вышли на акцию протеста, МВД Белоруссии подтвердило задержания у завода, сообщает пресс-служба ведомства

Днем ранее, 18 августа, сразу почти 200 рабочих завода написали заявления на отпуск. Оставшиеся сотрудники утверждают, что утром 19 августа хотели поддержать протестующих коллег, но придя на работу, обнаружили, что их пропуска заблокированы.

Пресс-служба завода сообщает, что работа не останавливалась, несмотря на коллективный уход в отпуск части коллектива.

«167 работников ушли в отпуска за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, еще 5 — по политическим мотивам в связи с проведением забастовки», — сообщила пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок.

Также Дыленок рассказала, что среднесуточные показатели на заводе выполняются, и на данный момент протестующие разошлись.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. Минэнерго Украины обеспокоился поставками топлива из Белоруссии из-за забастовок на НПЗ © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Ущерб от беспорядков только за первые несколько дней составил 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).

По всей стране также проходят забастовки работников предприятий, однако масштабной остановки производства пока не произошло. Сам Лукашенко считает, что забастовки могут привести к огромным убыткам и потере рынков.