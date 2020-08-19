Люди в окружении Лукашенко, которые дезертировали первыми, убеждали его вести антироссийскую политику, считает председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Бабурина, вести антироссийскую политику Лукашенко убеждал, в частности, Игорь Лещеня, бывший помощник президента, который сейчас ушел в отставку с должности посла в Словакии, выступив в поддержку гонимых демонстрантов.

«Эти люди давно смотрят на Запад, эти люди давно хотят стать членами Евросоюза. К сожалению, его заигрывание с ними длится еще с 2006 года, когда с подачи ряда сотрудников администрации президента республики стали создаваться книги и журналы против России, в каждом из которых были строчки, что, мол, «русская оккупация» возможна, потому что есть политический режим, который ее обеспечивает», — сказал эксперт.

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.