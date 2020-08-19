Чтобы помочь пророссийскому гражданскому обществу Белоруссии, Россия должна развивать культурное сотрудничество, а также прекратить упреки по нефтегазовой линии. Об этом депутат Госдумы из фракции ЛДПР Александр Шерин сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия закупит больше полутора миллиона тонн российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Также, по его мнению, должны проходить поэтические конкурсы, финансируемые Минкультом, на которых должны выступать российские и белорусские школьники. В частности, по линии Министерства культуры должно проходить финансирование патриотического белорусско-русского кино и соответствующих конкурсов для этих фильмов.

«Нам также следует прекратить постоянно упрекать Беларусь за газ и за нефть. Не отъели они у нас столько, сколько мы на них ругаемся. Не стоит забывать о том, что на митингах в Беларуси все же говорят по-русски. И это единственная страна, которая целиком говорит по-русски, как и мы», — сказал Шерин.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Его оппонентка Светлана Тихановская набрала чуть более 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.