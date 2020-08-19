Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что история с задержанием в Белоруссии якобы участников «ЧВК Вагнера» выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. Об этом 19 августа он заявил в интервью Укринформу

«Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов», — заявил он.

Двадцать девятого июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе. Гончаренко: задержание 33 россиян в Белоруссии – сорванная "кротом" в окружении Зеленского спецоперация Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

Накануне украинская журналистка Янина Соколовская опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.