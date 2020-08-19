«Я уверен в том, что оранжевая революция 2004 года имеет очень много общих черт [с событиями в Белоруссии]. Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан», — подчеркнул Порошенко.
Порошенко также отметил, что, по его мнению, в интересах Белоруссии было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, принять важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие и начать подготовку к новым выборам.