Белорусский народ вышел на протесты против фальсификации выборов, и это очень похоже на 2004 год, когда украинцы вышли на «оранжевую революцию», чтобы защитить свое право выбора. Об этом 18 августа заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «Настоящему времени»

Порошенко также отметил, что, по его мнению, в интересах Белоруссии было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, принять важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие и начать подготовку к новым выборам.