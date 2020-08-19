«Свободные медиа — важнейший элемент жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников "Радио Свобода", включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома. Мы <…> призываем к быстрому и всестороннему расследованию», — говорится в посте.
На днях неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы». По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля — «Короли дорог», о первых лицах государства, нарушающих ПДД.
Кроме того, в начале месяца Ткач обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства и подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.