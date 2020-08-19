Посольство США 18 августа на своей странице в Facebook выразило обеспокоенность запугиванием журналистов на Украине

«И я через это прошел»: Зеленский прокомментировал поджог авто журналистов «Схем» © пресс-служба президента Украины посте.

На днях неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы». По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля — «Короли дорог», о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Кроме того, в начале месяца Ткач обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства и подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.