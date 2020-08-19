Билецкий анонсировал сбор ветеранов АТО в парке Шевченко в Киеве 24 августа, откуда позже колонна должна пройти по Крещатику и выйти на протест к Офису президента.
«Сейчас тут никого нет. Но 24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое четкое "нет" коллаборантам, отбросам, которые продают нашу страну. Выходи! Покажем наше единство, покажем нашу силу», — призвал экс-командир «Азова».
«Марш защитников» — ежегодное мероприятие на Украине ко Дню независимости. В прошлом году в нем участвовало около 12 тысяч человек. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что военный парад ко Дню независимости не нужен. В 2020 году он поручил провести праздник с учетом карантина.
Ранее депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что экс-президент Петр Порошенко может готовить госпереворот на эту дату. По его словам, финансирование на это получил в том числе и «Нацкорпус».