Бывший народный депутат и экс-командир «Азова», а ныне руководитель неонацистской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий 18 августа опубликовал на своем Youtube-канале видео с призывом к маршу в День независимости Украины

Центурионы Билецкого. На Украина родилась новая ультраправая организация © предоставлено автором

«Сейчас тут никого нет. Но 24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое четкое "нет" коллаборантам, отбросам, которые продают нашу страну. Выходи! Покажем наше единство, покажем нашу силу», — призвал экс-командир «Азова».

«Марш защитников» — ежегодное мероприятие на Украине ко Дню независимости. В прошлом году в нем участвовало около 12 тысяч человек. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что военный парад ко Дню независимости не нужен. В 2020 году он поручил провести праздник с учетом карантина.

Ранее депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что экс-президент Петр Порошенко может готовить госпереворот на эту дату. По его словам, финансирование на это получил в том числе и «Нацкорпус».