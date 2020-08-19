Белорусская оппозиция объявила перерыв в протестах – он будет использован для отдыха и решения организационных вопросов. Об этом 18 августа сообщил Telegram-канал NEXTA, координирующий акции противников властей

«Сегодня многие задавали вопрос: "Протест выдыхается?" Если отвечать "да", то только в физическом понимании этого слова. Девять дней люди выходили на улицы по всей стране, фактически в круглосуточном режиме. Многие не успевали поесть и поспать нормально. Финалом стал невероятный "Марш свободы", а также вчерашние совместные марши рабочих и других белорусов по всей стране. Естественно, что людям просто физически нужно отдохнуть, ибо походы по 20 км каждый день не все выдерживают», — говорится в сообщении.

Передышку оппозиция также будет использовать для организации платформ, которые будут представлять ее интересы, поскольку «нельзя, чтобы 97%, которые строят новую Беларусь, не имели своих организаций и представительств».

В Nexta также отметили, что благодаря передышке по инициативе Светланы Тихановской создан Координационный совет, который в среду, 19 августа, проведет свое первое заседание. Также были созданы Национальный забастовочный комитет и инициативы, структурирующие активность в самых разных направлениях: медицинская помощь, психологическая помощь, помощь пострадавшим, поддержка рабочих.

«Сейчас идет просто шквал организации людей в цельные команды, идет поиск без вести пропавших, устанавливаются факты изнасилований, пыток и т.д. Поэтому до выходных используем физическую передышку для создания небывалого организационного движения, максимально поддерживаем забастовки и рабочих, требуем выпуска политзаключенных, правды про погибших, а в выходные вновь готовьте свои ноги», — говорится в сообщении.

Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий, однако масштабной остановки производства пока так и не произошло.

При этом Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.