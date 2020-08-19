«Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», — отметил Кравчук.
По мнению экс-президента, сторонам следует перейти к практическим шагам по урегулированию конфликта: обмену пленными и решению вопросов безопасности.
Также в качестве одного из шагов Кравчук назвал введение свободной экономической зоны в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
«Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески», — добавил он.
Кроме того, по словам Кравчука, после урегулирования будут пересмотрены нормы, ограничивающие въезд российских журналистов на Украину.