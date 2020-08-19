Министр по вопросам международного сотрудничества Швеции Петер Эрикссон 18 августа в своем Twitter сообщил, что правительство страны замораживает часть помощи Белоруссии

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Как отметил Эрикссон, Швеция захотела оказать помощь гражданскому обществу: «Тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Поэтому мы сейчас замораживаем небольшую часть», — добавил он.

На первую программу о сотрудничестве с ЦБ республики Швеция выделила $2,6 миллиона, а на вторую, о поддержке бизнес-сообщества Белоруссии — $347 тысяч. Финансирование проектов немедленно прекратили, поступление средств заморожено.

Sveriges bistånd till Belarus har främst gått till landets civilsamhälle, de som nu står på gatorna och kräver förändring. Nu fryser vi den mindre del som gått till projekt där statliga aktörer deltagit. https://t.co/X0aMGutvzI — Peter Eriksson (@MinisterPeterE) August 18, 2020

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.