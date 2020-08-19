Экономист Дудчак рассказал, почему Белоруссию ждут «святые девяностые» — видео
Экономист Дудчак рассказал, почему Белоруссию ждут «святые девяностые» — видео
По его словам, деньги предназначались на две программы в области сотрудничества с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны.

Как отметил Эрикссон, Швеция захотела оказать помощь гражданскому обществу: «Тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Поэтому мы сейчас замораживаем небольшую часть», — добавил он.

На первую программу о сотрудничестве с ЦБ республики Швеция выделила $2,6 миллиона, а на вторую, о поддержке бизнес-сообщества Белоруссии — $347 тысяч. Финансирование проектов немедленно прекратили, поступление средств заморожено.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.

 