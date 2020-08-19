Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к работникам предприятий, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда», опубликованном во вторник, 18 августа

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.

Он также отметил, что в конце существования Советского Союза он также обращался за поддержкой к трудящимся.

«Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил Горбачев.

Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.