Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил о сохранении «очень внимательного отношения к иностранцам», которые пытаются пересечь границу на фоне протестных акций в республике. Об этом 18 августа сообщает «Интерфакс»

В Белоруссии могут находиться до 200 иностранных «боевиков» — Совбез © Скриншот из видео АТН заявил представитель ГПК Антон Бычковский.

Он напомнил, что об усилении погранконтроля ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов и напомнил, что это является «нормальной мировой практикой».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор.