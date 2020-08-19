«Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Белоруссию, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде», — заявил представитель ГПК Антон Бычковский.
Он напомнил, что об усилении погранконтроля ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов и напомнил, что это является «нормальной мировой практикой».
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор.