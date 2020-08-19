В белорусском Гродно власти приняли практически все выдвинутые требования протестующих. Ответ Гродненского городского исполнительного комитета на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской и гражданами, опубликовали 18 августа на сайте телеканала «Гродно Плюс»

Рабочие «Гродно-Азота» назвали свои требования и дали власти срок на их выполнение © скриншот с видео "Вечерний Гродно" сказано, что людям разрешено митинговать на центральных площадях Гродно, при этом власти будут помогать с техническим оборудованием. Также милиция «просит прощения у задержанных», которых уже освободили.

Горисполком пообещал в том числе предоставить оппозиции время в эфире местных телеканалов и согласился не наказывать участников забастовок.

В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% в голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.