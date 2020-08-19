В нём сказано, что людям разрешено митинговать на центральных площадях Гродно, при этом власти будут помогать с техническим оборудованием. Также милиция «просит прощения у задержанных», которых уже освободили.
Горисполком пообещал в том числе предоставить оппозиции время в эфире местных телеканалов и согласился не наказывать участников забастовок.
В Белоруссии более недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% в голосов. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.