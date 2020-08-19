Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через полгода. Об этом заявил объявленный в розыск бывший претендент на пост главы государства Валерий Цепкало, передает 19 августа РИА Новости

Тихановская объявит себя президентом Белоруссии, утверждают в ее штабе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Цепкало, победа Тихановской совершенно очевидна и на основании этого она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.