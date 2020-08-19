«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.
По мнению Цепкало, победа Тихановской совершенно очевидна и на основании этого она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.