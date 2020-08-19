Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.
Эксперт подчеркнул, что авторами документа являются оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили, во время выборов тоже находились на заднем плане, а сейчас пытаются напомнить о себе.
«Та часть оппозиции, которая опубликовала этот документ, власть в стране не получит. И Тихановская, объявив себя национальным лидером, править из Вильнюса не сможет. Это детский сад. Потому я бы не стал серьезно рассматривать то, что они пишут», — сказал Болкунец.
По его мнению, очевидно, что модель транзита власти в Белоруссии будет отличаться от схем, предлагаемых отдельными политическими эмигрантами и оппозиционерами.
Любой здравомыслящий политик понимает, что без России Белоруссия превратится в несостоятельное государство, так как сегодня нет альтернативы ни российскому рынку, ни российским энергоресурсам, добавил он.
Потому идея разорвать отношения с Россией — это глупость, которая не получит основательной поддержки в стране, подытожил специалист.