Опубликованная программа белорусской оппозиции представляет собой кальку с тех программ, которые писались еще в 90-х годах, и никакого обновления в ней нет. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Запад может устроить в Белоруссии венесуэльский вариант – Болкунец об итогах выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что авторами документа являются оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили, во время выборов тоже находились на заднем плане, а сейчас пытаются напомнить о себе.

«Та часть оппозиции, которая опубликовала этот документ, власть в стране не получит. И Тихановская, объявив себя национальным лидером, править из Вильнюса не сможет. Это детский сад. Потому я бы не стал серьезно рассматривать то, что они пишут», — сказал Болкунец.

По его мнению, очевидно, что модель транзита власти в Белоруссии будет отличаться от схем, предлагаемых отдельными политическими эмигрантами и оппозиционерами.

Любой здравомыслящий политик понимает, что без России Белоруссия превратится в несостоятельное государство, так как сегодня нет альтернативы ни российскому рынку, ни российским энергоресурсам, добавил он.

Потому идея разорвать отношения с Россией — это глупость, которая не получит основательной поддержки в стране, подытожил специалист.