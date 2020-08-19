Из-за карантина, введенного на Украине в связи с ситуацией с распространением коронавируса, Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра не работал всю весну и июнь.
«Мы здесь, в Украине, очень переживаем из-за простоя. Первая волна коронавируса не закончилась, так нам уже навязывают вторую — уже психологически начинают давить и запугивать: мол, не все так просто. Но мы-то причины понимаем, они скорее носят политический характер, чем медицинский», — сказал Лаленков.
На Украине карантинные меры по-прежнему действуют в ряде регионов. Для того, чтобы перейти к одной из стадий снятия противокоронавирусных мер, регион должен соответствовать трем критериям: проценту выявляемых случаев, количеству коек в больницах и число тестирований на группу населения.
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