Протестное движение в Белоруссии может привести к отставке президента Александра Лукашенко только при значительном содействии со стороны Запада. Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

Майдан не смог поднять ставки. У Лукашенко появился шанс © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Асафова, хотя протесты и кажутся серьезными, на самом деле к уходу Лукашенко по доброй воле в отставку они могут привести с трудом. В частности, он отверг сценарий с военной угрозой с Запада.

«Они (западные страны. — Ред.) могут вмешиваться так же, как вмешивались в события на Украине, шантажируя Лукашенко различными инструментами санкционного характера. Подобным образом вынуждали господина [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро выйти на переговоры с господином [лидером венесуэльской оппозиции Хуаном] Гуайдо. Параллельно усиливать оппозицию, которая в такой картине должна перейти к классическим механизмам цветной революции, то есть к радикальному противостоянию на улице. Если совпадение этих факторов будет, тогда политические изменения возможны», — отметил обозреватель.

В противном случае он такой возможности не видит.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.