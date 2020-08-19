Уже на первой неделе протестов в Белоруссии стало понятно, что протесты силой не задавить. Об этом рассказал белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Антироссийских лозунгов на антилукашенковских митингах не было © Facebook, Евгений Константинов Александра Лукашенко провели самый масштабный за всю историю страны митинг. Лукашенко тоже выступил перед своими сторонниками, которых оказалось в разы меньше.

Эксперт отметил, что белорусский режим попробовал пойти по сценарию 2010 года, когда Площадь была быстро разогнана, а уже на следующий день все протесты закончились, но сейчас в информационном плане стало гораздо сложнее, так как у людей появились удобные средства связи, позволяющие им быстро организовываться и обсуждать проведение митингов.

Кроме того, по его мнению, формат протестов постоянно меняется: если в первые два дня протестующие массово выходили на митинги, то потом было принято решение измотать ОМОН постоянными мирными акциями, которые все равно заставляют спецвойска быть постоянно в тонусе.

«Кроме того, протест принял отчетливый женский характер, когда на акции выходят преимущественно женщины. Это капитально бьет по самолюбию, избивать женщин — очень позорно», — указал Константинов.

Следующим ударом по режиму стали заводы, но бросить омоновцев против рабочих Лукашенко не может, это одномоментно поднимет всю страну, констатировал политолог. Таким образом, девушки и простые рабочие добились большего, чем протестующие в первые два дня, добавил он.

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