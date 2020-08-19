Если президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся справиться с протестами и сохранить свой пост, то в отношениях с Москвой он и дальше будет разыгрывать антироссийскую карту. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол © РИА Новости, Владимир Трефилов ладимиром Путиным несколько телефонных разговоров о ситуации в республике. Позднее в Кремле подтвердили слова Лукашенко, что Москва готова оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии.

«Если сейчас ситуация успокоится, он дальше будет играть в эту же самую игру, и мы потеряем Белоруссию. Но не по принципу переворота, а по принципу отхода мелкими шажками в сторону определенных партнеров. Такое у нас тоже было», — считает эксперт.

Политолог отметил, что России необходимо формировать единую позицию по Белоруссии, поскольку метание России в разные стороны непонятно ни базовому белорусскому электорату, ни самому Лукашенко.

По его мнению, Россия стала выкристаллизовывать свою позицию несколько лет назад, и эта позиция заключается в том, чтобы проводить более активное экономическое взаимодействие в ответ на политические формы поддержки.

В противном случае, добавил политолог, Россия получит в Белоруссии ситуацию, аналогичную тому, что было на Украине во время Евромайдана, когда Москва субсидировала украинскую экономику, но пришедшая к власти антироссийская элита разорвала все эти связи.

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