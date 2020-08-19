Создание Россией первой в мире вакцины от коронавируса нанесло Западу ущерб, сопоставимый с его поражением в космической гонке. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Вакцина от ковида: почему это важно © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

На Западе не могут поверить, подчеркнул эксперт, что русские «иваны» смогли опередить передовую медицину Европы и Америки, однако все упреки в адрес «Спутника» разбиваются о факты, а обвинения в непрозрачности и попытке заработать перечеркивает готовность РФ бесплатно передать формулу вакцины любой стране.

«России вакцина нужна не ради борьбы за престиж, а для вакцинации своего населения. Никто на Западе не писал, как РФ справляется с коронавирусом. Ни одного слова правды! О том, что был протестирован практически каждый четвертый, о количестве построенных больниц, о пяти созданных вакцинах кто-нибудь написал? Нет!» — уверен Кедми.

Аналитик также обратил внимание, что если Россия ставит во главу угла здоровье населения, то западные фармацевтические компании зарабатывают, до предела раздувая стоимость препаратов.

По его словам, ситуация доходит до того, что обсуждение цены лекарств начинают власти, и только тогда западные фармацевты соглашаются ее понизить.

Специалист добавил, что российские фармкомпании не будут видеть в этом средство обогащения, поскольку вакцина трижды окупится в восстановлении экономики.