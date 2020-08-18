Массовые протесты в Белоруссии будут продолжаться до тех пор, пока существует необходимость поддерживать Александра Лукашенко в состоянии негативного тонуса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор российского Центра политической информации Алексей Мухин

По словам собеседника издания, в отношении Лукашенко у Запада есть два варианта развития событий.

«План А — это полная замена Лукашенко западными странами, которые всерьез взялись за эту ситуацию, если уж сподобились прямым образом угрожать России за ее предполагаемое вмешательство в ситуацию. И план Б — это максимальное ослабление Лукашенко и превращение его в очень слабую политическую фигуру, находящуюся под жесткими санкциями. Соответственно, управляемого извне», — рассказал эксперт.

По словам Алексея Мухина, наиболее реалистичным выглядит план Б.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.