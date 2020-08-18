На ситуацию в Белоруссии влияет очень много обстоятельств, например, здоровье президента Александра Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

«Мы же не знаем объективно его нынешнее состояние, а это важнейший фактор. Поэтому можно дать укрупненный прогноз, если в целом все останется как есть. Судя по тому, что он заявил на митинге и на встрече с рабочими, то он не намерен давать шанс комитетам национального спасения и вступать с ними в диалог», — объяснил эксперт.

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Стреляют себе в ногу. К чему приведёт долгая забастовка белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.