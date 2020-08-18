«Мы же не знаем объективно его нынешнее состояние, а это важнейший фактор. Поэтому можно дать укрупненный прогноз, если в целом все останется как есть. Судя по тому, что он заявил на митинге и на встрече с рабочими, то он не намерен давать шанс комитетам национального спасения и вступать с ними в диалог», — объяснил эксперт.
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В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.
Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.
Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.