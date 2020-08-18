Фонд солидарности, в который вносят деньги бизнесмены и простые белорусы, обещает помощь работникам, которых уволят из-за участия в акциях протеста. Об этом 18 августа сообщил оппозиционный Telegram-канал «Мая краiна Беларусь»

Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Многие предприниматели предоставят рабочим скидки, подарочные сертификаты, бесплатные услуги и медицинскую помощь.

В преддверии 1 сентября волонтеры из числа простых белорусов выразили готовность, сообщает Telegram-канал, помочь рабочим собрать детей в школу.

Кроме того, детям из рабочих семей предложат пройти IT-курсы. Переобучение с последующим трудоустройством обещают и их родителям, которые лишатся работы из-за своих протестных взглядов. Из уволенных рабочих обещают подготовить IT-сферы на онлайн-курсах.

«Организуйтесь, и белорусы обязательно вас поддержат!» — призывает Telegram-канал.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули.