Каждому уволенному за забастовку фонд обещает выплатить полторы тысячи евро. Кроме того, якобы уже есть договоренность с ресторанами и кафе, которые будут кормить забастовщиков горячими обедами.
Многие предприниматели предоставят рабочим скидки, подарочные сертификаты, бесплатные услуги и медицинскую помощь.
В преддверии 1 сентября волонтеры из числа простых белорусов выразили готовность, сообщает Telegram-канал, помочь рабочим собрать детей в школу.
Кроме того, детям из рабочих семей предложат пройти IT-курсы. Переобучение с последующим трудоустройством обещают и их родителям, которые лишатся работы из-за своих протестных взглядов. Из уволенных рабочих обещают подготовить IT-сферы на онлайн-курсах.
«Организуйтесь, и белорусы обязательно вас поддержат!» — призывает Telegram-канал.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.
Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.
Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули.