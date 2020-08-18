Войти в состав Североатлантического альянса ни Белоруссия, ни Украина не смогут. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на заседании с членами Совета безопасности 18 августа, сообщает Sputnik Беларусь

«Отвязные нацисты»: Лукашенко обвинил Координационный совет оппозиции в попытке захвата власти © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA

«Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», — сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, руководство Белоруссии привело в боевую готовность подразделения белорусской армии, дислоцированные на западных рубежах страны, в ответ на недружественные заявления лидеров соседних стран.