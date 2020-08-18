В качестве примера белорусский лидер привел Украину, в которой, по его словам демократию установили еще лет 10 назад, но членом Евросоюза или НАТО эта страна так и не стала.
«Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», — сказал Лукашенко.
Как сообщалось ранее, руководство Белоруссии привело в боевую готовность подразделения белорусской армии, дислоцированные на западных рубежах страны, в ответ на недружественные заявления лидеров соседних стран.