На подконтрольной Киеву территории, в Славянске Донецкой области, появились предвыборные билборды экс-главы города Нели Штепы с текстом на русском языке: «За мир, за развитие». Члены общественной организации «Опора» 18 августа попросили уполномоченного по защите государственного языка отреагировать на происходящее

Члены «Опоры» считают, что в предвыборной агитации Штепы нарушены сразу два украинских закона: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «О рекламе», там тоже есть положения, касающиеся языка.

Поэтому представители общественной организации обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области.

Возвращение королевы. Неля Штепа решила побороться за пост мэра Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Сама экс-глава города заявила, что поддерживала «сепаратистов» «под дулом автомата».

Обвинения с нее снял Европейский суд по правам человека и обязал Украину выплатить ей 3,6 тыс. евро (314 тыс. руб.).

Ранее Неля Штепа уже озвучивала свое желание баллотироваться на пост мэра Славянска. Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.