Члены «Опоры» считают, что в предвыборной агитации Штепы нарушены сразу два украинских закона: «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и «О рекламе», там тоже есть положения, касающиеся языка.
Поэтому представители общественной организации обратилась с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области.
Неля Штепа работала мэром Славянска до 2014 года. После того как Киев вернул себе контроль над городом, Штепу задержали и предъявили обвинения в создании террористической группы и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Сама экс-глава города заявила, что поддерживала «сепаратистов» «под дулом автомата».
Обвинения с нее снял Европейский суд по правам человека и обязал Украину выплатить ей 3,6 тыс. евро (314 тыс. руб.).
Ранее Неля Штепа уже озвучивала свое желание баллотироваться на пост мэра Славянска. Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.