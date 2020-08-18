В понедельник, 17 августа, в Минэнерго Украины обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов в свете возможной дестабилизации поставок нефтепродуктов из Белоруссии на фоне заявлений работников заводов в Новополоцке и Мозыре о грядущих забастовках в знак протеста против итогов президентских выборов, передает tut.by 18 августа

Пасечник: У белорусских НПЗ нет никаких перспектив без российской нефти © скриншот с видео ОТР Александра Лукашенко. По словам начальницы отдела реализации нефтепродуктов «Нафтана» Ольги Бритиковой, если отставка не произойдет в 10-дневный срок, работники реализуют свое право на забастовку.

Кроме того, по данным агентства Argus, управление Мозырского НПЗ (цех № 16) письменно заявило 14 августа о планах проведения забастовок ежедневно с 12:00 до 15:00, начиная с 20 августа в течение неопределенного срока. Участники рынка опасаются, что это может привести к снижению объемов производства.

При этом на «Нафтане» в этом месяце ведется плановый ремонт. Поэтому основной объем переработки должен приходиться на Мозырский НПЗ, куда планировалось поставить 844 тысячи тонн нефти, а на Новополоцкий — 295 тысяч тонн.

Как сообщил источник в нефтяной сфере, остановка всех технологических процессов на НПЗ — «это дорогое удовольствие».

«Поэтому, наверное, это будет самой крайней мерой. Плюс ко всему у заводов есть обязательства перед партнерами, в той же Украине, неисполнение которых может повлечь штрафы… Поэтому объективно вопрос об остановке заводов не стоит. Вместе с тем работники заводов, как все здравомыслящие люди, возмущены сложившейся ситуацией, в первую очередь реакцией властей на мирные протесты», — пояснил он.

Как сообщает enkоrr, 17 августа в Минэнерго Украины в режиме интернет-конференции прошло совещание с участием всех заинтересованных на тему возможной дестабилизации поставок нефтепродуктов из Белоруссии. Глава украинской «дочки» Белорусской нефтяной компании (БНК) Александр Коваленко заверил, что все обязательства по поставкам топлива на Украину будут выполнены.

«За прошлую неделю в Украину отгружено суммарно по различным видам контрактов порядка 49 тысяч тонн дизельного топлива — наиболее важного продукта. Мы продолжаем в таком же ритме идти и понимаем, что взяли на себя перед августом немножко повышенные обязательства, и мы их будем выполнять», — заявил глава компании.

Топ-менеджер не стал отрицать, что есть работники заводов, которые действительно выходят на акции протестов, но это, по его словам, никак не сказывается на работе предприятий.

В «Белнефтехиме» также заверили, что в настоящее время нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме.

Белорусские НПЗ — одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на Украину. За семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тысяч тонн), дизельного топлива — 25,8% (1 миллион тонн), сжиженного газа — 16,6 тысячи тонн. Наиболее весомым является участие Белоруссии в поставках битума — 52% (233 тысяч тонн) по итогам января-июля 2020 года.