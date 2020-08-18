В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против победы Лукашенко на выборах. После уличного противостояния с милицией и ОМОНом оппозиция перешла к мирным акциям, а также попыткам устроить забастовки на крупнейших предприятиях республики.
По словам главы государства, противники власти выступают за запрет русского языка.
«В открытую не говорят, но [имеют в виду] ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — заявил Лукашенко.
Русский язык имеет в Белоруссии статус государственного наряду с белорусским. За такое решение на референдуме в 1995 году проголосовали 99,3% участников плебисцита.