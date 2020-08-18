Паломникам-хасидам рекомендуется не ездить в этом году в Умань. Тех, кто все таки решится поехать, власти Украины и Израиля призывают соблюдать противовирусные меры, текст заявления опубликован на Правительственном портале 18 августа

Ежегодно город Умань Черкасской области Украины на еврейский новый год посещает 30-40 тысяч брацлавских хасидов. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ожидалось от 5 до 10 тысяч паломников. В этом году праздник выпадает на период с 18 по 20 августа.

«Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань в связи с угрожающей эпидемической ситуацией», — говорится в обращении правительств двух стран.

Мэр Умани пригрозил пойти на радикальные меры, чтобы не пустить в город хасидов © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Александр Цебрий настаивал на полной отмене праздника, пообещав пойти на крайние меры вплоть до перекрытия дорог.

Городской голова бил тревогу уже с июля, видеообращение к президенту с призывом решить проблему он выложил 17 августа.

По словам Цебрия, Владимир Зеленский не знает о ситуации и не может правильно оценивать степень опасности паломничества для здоровья местных жителей. Чтобы встретиться с главой государства, мэр Умани приехал к Офису президента, где даже переночевал в спальном мешке. Пока его методы результатов не принесли.

Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами. В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана.