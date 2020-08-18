«Отвязные нацисты»: Лукашенко обвинил Координационный совет оппозиции в попытке захвата власти
«Отвязные нацисты»: Лукашенко обвинил Координационный совет оппозиции в попытке захвата власти
© REUTERS, Maxim Guchek/BelTA
«Данную позицию мы уже обсудим с коллегами из комитета внешней политики и призываю всех коллег по парламенту поддержать проект постановления!… Буду регистрировать завтра после внесения возможных поправок от коллег», — написала она.

Ключевыми тезисами Ясько назвала фальсификацию выборов, захват власти Александром Лукашенко, преступность действий правоохранителей в отношении митингующих.

Также, по ее словам, Украина поддерживает стремление белорусского народа к свободе и демократии, готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, принять беженцев и помочь им налоговыми льготами.    