«Данную позицию мы уже обсудим с коллегами из комитета внешней политики и призываю всех коллег по парламенту поддержать проект постановления!… Буду регистрировать завтра после внесения возможных поправок от коллег», — написала она.
Ключевыми тезисами Ясько назвала фальсификацию выборов, захват власти Александром Лукашенко, преступность действий правоохранителей в отношении митингующих.
Также, по ее словам, Украина поддерживает стремление белорусского народа к свободе и демократии, готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, принять беженцев и помочь им налоговыми льготами.