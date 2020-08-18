Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько считает, что Верховная Рада обязана выразить политическую позицию относительно событий в Белоруссии и помочь ей в рамках международного права и политики добрососедства. Об этом 18 августа она написала у себя в Facebook

«Отвязные нацисты»: Лукашенко обвинил Координационный совет оппозиции в попытке захвата власти © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA Ключевыми тезисами Ясько назвала фальсификацию выборов, захват власти Александром Лукашенко, преступность действий правоохранителей в отношении митингующих. Также, по ее словам, Украина поддерживает стремление белорусского народа к свободе и демократии, готова предоставить белорусскому народу гуманитарную помощь, принять беженцев и помочь им налоговыми льготами.