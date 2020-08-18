Американский финансово-экономический журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Возглавила список 22-летняя теннисистка Наоми Осака из Японии, украинка Элина Свитолина заняла 7 место, такие данные Forbes опубликовал 17 августа

По информации журнала, японка Осака за год заработала 37,4 млн долларов (2,7 млрд руб.)

На втором месте — еще одна теннисистка, американка Серена Уильямс, она получила 36 млн долларов (2,6 млрд руб.)

Третье место по части финансов у австралийки Эшли Барти, ее годовой доход — 13,1 млн долларов (957 млн руб.)

Третью ракетку мира Свитолину обвинили в непатриотизме © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Элины Свитолиной оценивается в 5,4 млн долларов (394 млн руб).

В числе самых высокооплачиваемых спортсменок названы теннисистки Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Гарбинье Мугуруса, София Кенин, Анжелика Кербер и Алекс Морган.

Примерно год Элина Свитолина встречается с темнокожим французским теннисистом Монфисом Гаэлем, его удар был признан лучшим в 2019 году по версии болельщиков, а вот Forbes спортсмена никак не отметил.