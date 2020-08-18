Лукашенко необходимо успевать перехватывать информационную повестку и вступать в контригру на фоне того, что к забастовкам присоединяются даже государственные СМИ, считает президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Лукашенко прислушался к советам двухнедельной давности и сменил кнут на пряник © РИА Новости, Владимир Трефилов

«С учетом того, что телевизионный блок государственный, уход отдельно взятых ведущих — пока что не магистральных — это важный фактор. Сейчас будет попытка продавить эти основные категории, которые являются опорой системы. Силовики — это сжигание мундиров, телек — это выход ведущих… Поэтому с этой точки зрения чем дольше процесс будет происходить, тем больше таких телодвижений может происходить, поэтому Лукашенко надо успевать перехватывать повестку», — считает Абзалов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.