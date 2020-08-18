«Начать подготовку к проведению в Киеве 19 августа предупредительной акции протеста работников Компании с пикетированием Министерства энергетики и Кабинета министров с требованием пересмотреть дискриминационную политику по отношению к ГП "Энергоатом" и разработать действенные меры по выходу из критического финансового состояния», — говорится в сообщении.
Требуется пересмотреть размер и сроки уплаты дивидендов, вернуть компанию как полноценного игрока на рынок электроэнергии, использовать в полном объеме мощности АЭС, а также принять меры для реализации закона о погашении долгов «старого» рынка электроэнергии.