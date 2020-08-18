Первичная профсоюзная организация ГП НАЭК «Энергоатом» планирует предупредительную акцию протеста возле Министерства энергетики и правительства с целью пересмотра государственной политики по отношению к генерирующей компании. Об этом говорится в постановлении профсоюзного комитета от 17 августа, текстом которого располагает издание «Энергореформа»

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