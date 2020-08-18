Лукашенко наконец понял, что с улицей нужно работать по мягкой оборонительной схеме, а в информационном плане вести собственную повестку, а не играть на заднем плане, отметил президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

По словам Абзалова, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает использовать технологии, которые хоть каким-то образом адаптированы к реальной протестной активности.

«Первое, что он начал делать, — это собирать площадь, то есть показывать, что у него есть количество сторонников, делать альтернативные митинги. Все это общеизвестные схемы, чтобы показать, что не власть против народа, а что есть две разные группы населения. Конечно, свозы в автобусах — это отдельная схема, но так хотя бы более технологично выглядит борьба: наличие массовых акций «за» воспринимается как альтернативная повестка, с чем Лукашенко и начинает играть», — отметил эксперт.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко прислушался к советам двухнедельной давности и сменил кнут на пряник © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Лукашенко наконец понял, что проще по мягкой оборонительной схеме работать по улицам, при этом в информационке и технологической части какую-то свою повестку вести, а не играть на заднем плане», — сказал Абзалов.

Кроме того, эксперт отметил, что Лукашенко начинает менять вектор: проводить учения на западной границе с Прибалтикой, а также «разыгрывать карту», связанную с НАТО, которая рвется на Восток.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.