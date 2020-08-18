Россия поддерживает не Лукашенко, а белорусский народ, который хочет жить в Союзном государстве с РФ, считает политолог Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Россия поддерживает белорусский народ, который хочет жить в Союзном государстве с РФ, который хочет, чтобы его белорусские промышленные предприятия вместе с российским ВПК работали, чтобы создавались рабочие места, чтобы были перспективы у детей, чтобы было единое правовое и образовательное пространство. Чтобы не было такого беспредела, как был на улицах Минска еще недавно, чтобы омоновцы не избивали женщин и стариков. Чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, что сейчас есть, и чего не будет, если Белоруссия уйдет на Запад», — сказал политолог.

Алексей Кочетков: Польша расколота, но гражданской войны, как на Украине, не будет © РИА Новости, Нина Зотина

«В той же Польше уже тесно от украинцев. Главное, чего они боятся, — что Россия может от них закрыться. Они этого категорически не хотят. А Лукашенко создал у них впечатление, что Россия может от них закрыться. Потому что он сделал все, чтобы добрые братские отношения были разорваны», — подчеркнул Кочетков.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.