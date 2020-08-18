Хештег #кусьзабеларусь чаще всего прикреплен к фото кошек, иногда — собак. Некоторые владельцы домашних любимцев сделали снимки своих животных с белорусской символикой. Часть публикаций снабжена комментариями по теме.
«Когда даже самый ленивый кот на свете Матвей делает #кусьзабеларусь, как кто-то может оставаться в стороне? Какой-то портал в параллельное измерение там открылся 9 августа — в измерение ужаса, боли и предательства. Но в этом измерении проявились и совершенно невероятные любовь, взаимовыручка, честь и единство. Я жил пару месяцев в Беларуси, в Минске и Гомеле. Замечательная страна и люди. А то, что они показали теперь… Спасибо вам, беларусы!» — говорится в одном из постов.
Пока под хештегом #кусьзабеларусь около 150 публикаций.
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Когда даже самый ленивый кот на свете Матвей делает #кусьзабеларусь, как кто-то может оставаться в стороне? Какой-то портал в параллельное измерение там открылся 9 августа — в измерение ужаса, боли и предательства. Но в этом измерении проявились и совершенно невероятные любовь, взаимовыручка, честь и единство. Я жил пару месяцев в Беларуси, в Минске и Гомеле. Замечательная страна и люди. А то, что они показали теперь… Спасибо вам, беларусы! Вы показали всей планете, что мир — это не война, что рабство — это не свобода и что незнание — это не сила. Но главное — вы показали это нам, русским. Может, и у нас когда-нибудь найдется достаточно рук, чтобы соединиться в цепь солидарности и прекратить наш дивный новый 1984-й. А пока кот Матвей помогает своим братьям и сестрам, пусть и многие из них без усов. На Фейсбуке Алексей Леончик организовал сбор денег в поддержку беларусам, пострадавшим от беззакония властей последних дней. Много людей со всех концов мира уже помогает, но, как всегда в таких делах, нужно еще больше поддержки. Ищите сбор на Фейсбуке по названию Support for Belarus. #уходи #жывебеларусь #минск #гомель #долойтаракана #долойузурпатора #честныевыборы
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента. Участники уличных акций беспорядков не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко.
В отношении митингующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.