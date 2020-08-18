В социальной сети Instagram появились публикации, объединенные хештегом #кусьзабеларусь. Таким образом авторы публикаций поддерживают протесты против действующего президента Александра Лукашенко. Свою подборку таких постов сделал портал U-news 18 августа

Лукашенко прокомментировал оппозиционный флешмоб белорусских силовиков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Когда даже самый ленивый кот на свете Матвей делает #кусьзабеларусь, как кто-то может оставаться в стороне? Какой-то портал в параллельное измерение там открылся 9 августа — в измерение ужаса, боли и предательства. Но в этом измерении проявились и совершенно невероятные любовь, взаимовыручка, честь и единство. Я жил пару месяцев в Беларуси, в Минске и Гомеле. Замечательная страна и люди. А то, что они показали теперь… Спасибо вам, беларусы!» — говорится в одном из постов.

Пока под хештегом #кусьзабеларусь около 150 публикаций.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента. Участники уличных акций беспорядков не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко.

В отношении митингующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

За первые несколько дней протестов правоохранители задержали более 7 тысяч человек. Примерно 200 человек пострадали, в том числе сами силовики.