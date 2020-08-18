Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается затянуть в стране ситуацию, когда, с одной стороны, идут бесконечные митинги, а с другой стороны, власть живет по своим законам. Об этом 18 августа заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Украина это прошла. Что показали протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.