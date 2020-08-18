«Он надеется растянуть эту ситуацию во времени, надеется на усталость протестующих, надеется на экономические факторы, которые начнут бить по карманам белорусов, надеется на то, что в конечном итоге погода ухудшится и для протестов станут намного хуже условия. И, выиграв время, он надеется таким образом погасить этот протест, снова свести его к таким незначительным пикетам. Надеется трансформировать этот «недомайдан» в стандартные пикеты недовольства, которые и раньше были в Белоруссии», — объяснил Бортник.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций.
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